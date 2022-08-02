Три подростка сбежали из амурской спецшколы

В телеграм-канале поисково-спасательного отряда «Гром» опубликовали информацию о том, что три подростка, воспитанника спецшколы из поселка Юхта, пропали без вести. Молодые люди самовольно покинули место обучения. Где они находятся в настоящее время – неизвестно.

В ПСО дали следующие ориентировки на сбежавших 31 июля подростков:

Первый, Чупраков Александр, 2005 года рождения, имеет плотное телосложение, рост 160-165 сантиметров, черные коротко стриженые волосы. В день побега был одет в черную футболку и шорты, темные кроссовки.

Второй, Плутенко Роман, 2006 года рождения, имеет плотное телосложение, рост 160-165 сантиметров, тесно-русые коротко стриженные волосы. Последний раз его видели в сине-черной футболке, джинсовых шортах и серых кроссовках.

Третий пропавший – Неешпапа Денис, 2005 года рождения, имеет худощавое телосложение при росте 160-165 сантиметров, волосы русые и коротко стриженые. Ушёл из спецшколы в черной кофте с надписью «Nike», черном трико и темных кроссовках.

Если вы владеете какой-то информацией о местонахождении этих ребят, сообщите по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44 или 8-914-606-28-40.