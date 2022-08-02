В Благовещенске из окна шестого этажа живодёры выбросили трёх котов

— Меня до сих пор трясёт. Два жильца в 7:20, я стояла на балконе и видела это всё, скинули поочерёдно с балкона шестого этажа трёх котов. Один летел на газон, другой, чёрный, куда-то вправо. А серенький прямо под балкон, на асфальт, – рассказывает свидетельница происшествия.

По словам очевидцев, после содеянного мужчины забрали котов обратно в дом. Жители отмечают, что один из котов получил травмы и самостоятельно на лапы не встал.

— Всем домом будем принимать меры! Этих людей нашли, они снимают в доме квартиру. Причём жильё там тоже было в ужасном состоянии. Мы будем писать на них заявление, – сказал один из жителей дома.

Пресс-служба городской полиции сообщает, что правоохранительные органы действительно получили сообщение о произошедшем. По данному делу уже проводится проверка.