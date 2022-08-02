На «Амурской осени» покажут девять конкурсных спектаклей

В понедельник, первого августа, стартовали продажи билетов на конкурсную программу антрепризных спектаклей и специальную программу XX юбилейного Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Как сообщают организаторы, фестиваль пройдёт в Амурской области с 11 по 18 сентября.

В этом году в конкурсную программу вошли девять спектаклей. Они пройдут на сцене Амурской областной филармонии и в новом экспериментальном пространстве «PUSHKARËV ART GALLERY».

Кроме того, на сценах Общественно-культурного центра и Амурского областного театра драмы в рамках гастрольного тура к 100-летию театра пройдут спектакли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Они организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Стоимость билетов на конкурсную программу антрепризных спектаклей и специальную программу фестиваля – от 500 до 2 500 рублей. На все события фестиваля «Амурская осень» есть возможность приобрести билеты по Пушкинской карте.

Расписание спектаклей предоставлено организаторами фестиваля.