Из окна в Благовещенске выпал пенсионер

В понедельник, 1 августа, из окна 12-го этажа многоквартирного дома на улице Калинина, 150 выпал пенсионер. В амурском управлении СК России сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

— Проводится проверка. Следственным отделом по городу Благовещенску устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено, – сообщили в ведомстве корреспонденту Амур.инфо.

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#происшествия

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Юлия Медведева