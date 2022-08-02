Амурская область отправила гуманитарную помощь в Амвросиевский район ДНР

Наш регион взял шефство над Амвросиевским районом Донецкой Народной Республики в июне. Сейчас там находится рабочая группа областного правительства.

Ранее из Приамурья уже отправляли 60 тонн гуманитарного груза, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в Амурской области осуществляется сбор финансовых средств, которые пойдут на помощь пострадавшим на Донбассе. Номер расчетного счета опубликован на сайте областного правительства. Средства может перевести любой желающий.

— Амвросиевский район ДНР получил детское питание для 162 малышей и 255 портфелей первоклассникам от Амурской области, также в гуманитарном грузе – абсорбирующее бельё для 46 лежачих инвалидов. Всё это мы закупили по просьбе органов социальной защиты района за счёт благотворительных средств, которые пожертвовали жители Амурской области. Благодарен каждому, кто перечислил деньги на специальный счет, наша с вами поддержка очень важна людям, – рассказал губернатор Василий Орлов.