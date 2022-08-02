Клава Кока показала дом Little Big в США
Клава Кока побывала в гостях у Софьи Таюрской и Ильи Прусикина из группы Little Big
Как сообщают РИА Новости, Клава Кока зашла в гости к артистам группы Little Big в Лос-Анджелесе. Она показала часть их апартаментов, а также восхитилась видом с балкона.
— Мне тут делают экскурсию наши, так сказать, «друзьяшки». Сонь, ну давай, каково это – жить с таким видом? – спросила гостья.
Таюрская в ответ заявила, что «абсолютно не замечает его уже».
— Зажрались, получается, да? – уточнила Кока.
Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. На днях стало известно, что группа отменила все концерты в России в 2022 году.
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