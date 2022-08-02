Клава Кока показала дом Little Big в США

— Мне тут делают экскурсию наши, так сказать, «друзьяшки». Сонь, ну давай, каково это – жить с таким видом? – спросила гостья.

Таюрская в ответ заявила, что «абсолютно не замечает его уже».

— Зажрались, получается, да? – уточнила Кока.

Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. На днях стало известно, что группа отменила все концерты в России в 2022 году.