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сегодня, 15:54 0

Клава Кока показала дом Little Big в США

Клава Кока побывала в гостях у Софьи Таюрской и Ильи Прусикина из группы Little Big

Клава Кока показала дом Little Big в США
Фото: РИА Новости

Как сообщают РИА Новости, Клава Кока зашла в гости к артистам группы Little Big в Лос-Анджелесе. Она показала часть их апартаментов, а также восхитилась видом с балкона.

— Мне тут делают экскурсию наши, так сказать, «друзьяшки». Сонь, ну давай, каково это – жить с таким видом? – спросила гостья.

Таюрская в ответ заявила, что «абсолютно не замечает его уже».

— Зажрались, получается, да? – уточнила Кока.

Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. На днях стало известно, что группа отменила все концерты в России в 2022 году.

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#шоу-бизнес

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