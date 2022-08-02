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сегодня, 14:52 0

Алла Пугачева отдала всю свою пенсию поклоннице с инвалидностью

Размер ежемесячных выплат составляет 50 тысяч рублей

Алла Пугачева отдала всю свою пенсию поклоннице с инвалидностью
Фото: Телеграм-канал allaorfey

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Комсомольскую правду», директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что певица отказалась от пенсии в пользу поклонницы с ограниченными возможностями здоровья.

— Алла Борисовна этих денег не видит, она перечисляет пенсию своей поклоннице-инвалиду, – сказала Чупракова.

Сама Алла Пугачева покинула Россию после начала спецоперации. Поначалу она с семьей находилась в Израиле, а сейчас проживает в Латвии. Причиной отъезда из России Примадонна назвала отдых и лечение.

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#пенсии #шоу-бизнес

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