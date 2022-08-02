Алла Пугачева отдала всю свою пенсию поклоннице с инвалидностью
Размер ежемесячных выплат составляет 50 тысяч рублей
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Комсомольскую правду», директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что певица отказалась от пенсии в пользу поклонницы с ограниченными возможностями здоровья.
— Алла Борисовна этих денег не видит, она перечисляет пенсию своей поклоннице-инвалиду, – сказала Чупракова.
Сама Алла Пугачева покинула Россию после начала спецоперации. Поначалу она с семьей находилась в Израиле, а сейчас проживает в Латвии. Причиной отъезда из России Примадонна назвала отдых и лечение.
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