Алла Пугачева отдала всю свою пенсию поклоннице с инвалидностью

— Алла Борисовна этих денег не видит, она перечисляет пенсию своей поклоннице-инвалиду, – сказала Чупракова.

Сама Алла Пугачева покинула Россию после начала спецоперации. Поначалу она с семьей находилась в Израиле, а сейчас проживает в Латвии. Причиной отъезда из России Примадонна назвала отдых и лечение.