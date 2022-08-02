Анастасию Волочкову разыскивают приставы

Судебные приставы уже больше месяца не могут вручить артистке исполнительный лист, выданный Красногорским городским судом по долгам за коммунальные платежи. Сумма долга - 700 тысяч! И это только за загородный особняк.

Также у Анастасии есть долги по коммуналке за роскошную квартиру, находящуюся в элитном ЖК в Санкт-Петербурге. Товарищество собственников жилья обратилось в суд с требованием оплатить 30 тысяч рублей за свет и отопление.

Стоит отметить, что не так давно появились слухи о том, что Волочкова планирует продать элитное жилье. За апартаменты в дворцовом стиле балерина якобы хотела 100 миллионов рублей. Однако позднее Волочкова опровергла эту информацию, заявив, что эту квартиру ей подарил Сулейман Керимов, и она ей дорога, как память.

— Этот человек настолько близок моему сердцу. Там живет моя душа и его, – пояснила Анастасия, добавив, что сдавать квартиру в аренду также не решилась, боясь порчи имущества.

Сейчас балерина занята судебными тяжбами с Большим театром и разбирательством с соседкой, которая обвинила знаменитость в оскорблении достоинства и порче деловой репутации. По всей видимости, эти суды занимают много времени у Волочковой, раз она забывает платить за свет и воду.