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сегодня, 13:48 0

Анастасию Волочкову разыскивают приставы

Представители закона больше месяца не могут вручить балерине исполнительный лист

Анастасию Волочкову разыскивают приставы
Фото: popcornnews.ru

Роскошная жизнь балерины оказалась фикцией. Как пишет 7days.ru, Анастасия Волочкова задолжала 700 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Судебные приставы уже больше месяца не могут вручить артистке исполнительный лист, выданный Красногорским городским судом по долгам за коммунальные платежи. Сумма долга - 700 тысяч! И это только за загородный особняк.

Также у Анастасии есть долги по коммуналке за роскошную квартиру, находящуюся в элитном ЖК в Санкт-Петербурге. Товарищество собственников жилья обратилось в суд с требованием оплатить 30 тысяч рублей за свет и отопление.

Стоит отметить, что не так давно появились слухи о том, что Волочкова планирует продать элитное жилье. За апартаменты в дворцовом стиле балерина якобы хотела 100 миллионов рублей. Однако позднее Волочкова опровергла эту информацию, заявив, что эту квартиру ей подарил Сулейман Керимов, и она ей дорога, как память.

— Этот человек настолько близок моему сердцу. Там живет моя душа и его, – пояснила Анастасия, добавив, что сдавать квартиру в аренду также не решилась, боясь порчи имущества.

Сейчас балерина занята судебными тяжбами с Большим театром и разбирательством с соседкой, которая обвинила знаменитость в оскорблении достоинства и порче деловой репутации. По всей видимости, эти суды занимают много времени у Волочковой, раз она забывает платить за свет и воду.

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#ЖКХ #шоу-бизнес

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