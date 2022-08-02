Оставшаяся без работы Юлия Барановская задолжала налоговой

Сама звезда надеется на новый сезон – осенью развлекательный контент вернется на экраны, и ведущие наконец почувствуют былую стабильность.

— Новые выпуски обязательно будут, – еще весной уверяла поклонников Юлия, однако дату премьеры с тех пор так и не объявила.

Соцсети популярной телеведущей пестрят кадрами путешествий, дорогих нарядов и ковровых дорожек.

Но, как выяснил сайт kp.ru, затянувшийся отдых принес телеведущей не только радость. Так, в бюджете Барановской обнаружилась брешь на 285 тысяч рублей: это сразу несколько неоплаченных налогов.

Рассчитаться с долгами ведущая не может уже несколько месяцев, а суммы продолжают расти. Так, в конце марта задолженность звезды ток-шоу составляла 39 тысяч рублей. Впрочем, это налоги не имущественные – за дома, машины, квартиры. Долги Барановской – это налоги с доходов, а значит, зарабатывает Юлия по-прежнему прилично. Возможно, телеэфиры сменили корпоративы.

Тем временем в личной жизни звезды тоже наступил простой. Роман с одним из самых богатых и популярных певцов Григорием Лепсом, о котором судачила вся светская тусовка во главе с Ксенией Собчак, подошел к концу. Говорят, музыкант решил вымолить прощение за измену у теперь уже бывшей жены и дал Барановской от ворот поворот.