Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:03 0

Оставшаяся без работы Юлия Барановская задолжала налоговой

Сумма долгов уже около 300 тысяч рублей

Оставшаяся без работы Юлия Барановская задолжала налоговой
Фото: dni.ru

Как сообщает «Комсомольская правда», в последние месяцы Юлия Барановская осталась без работы на телевидении. Речь о проектах «Мужское / Женское» и «Модный приговор», они временно «заморожены».

Сама звезда надеется на новый сезон – осенью развлекательный контент вернется на экраны, и ведущие наконец почувствуют былую стабильность.

— Новые выпуски обязательно будут, – еще весной уверяла поклонников Юлия, однако дату премьеры с тех пор так и не объявила.

Соцсети популярной телеведущей пестрят кадрами путешествий, дорогих нарядов и ковровых дорожек.

Но, как выяснил сайт kp.ru, затянувшийся отдых принес телеведущей не только радость. Так, в бюджете Барановской обнаружилась брешь на 285 тысяч рублей: это сразу несколько неоплаченных налогов.

Рассчитаться с долгами ведущая не может уже несколько месяцев, а суммы продолжают расти. Так, в конце марта задолженность звезды ток-шоу составляла 39 тысяч рублей. Впрочем, это налоги не имущественные – за дома, машины, квартиры. Долги Барановской – это налоги с доходов, а значит, зарабатывает Юлия по-прежнему прилично. Возможно, телеэфиры сменили корпоративы.

Тем временем в личной жизни звезды тоже наступил простой. Роман с одним из самых богатых и популярных певцов Григорием Лепсом, о котором судачила вся светская тусовка во главе с Ксенией Собчак, подошел к концу. Говорят, музыкант решил вымолить прощение за измену у теперь уже бывшей жены и дал Барановской от ворот поворот.

Просмотров всего: 317

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Петросян с молодой женой и сыном уехал в отпуск
В России и мире

Стас Пьеха пожаловался на сложности с сыном
В России и мире 1

Гонорар Аллегровой в 12 миллионов рублей активно обсуждают в СМИ
В России и мире

Тимати выкупил сеть кофеен Starbucks в России