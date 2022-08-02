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сегодня, 12:05 0

Саша Стоун и Валя Карнавал готовятся к свадьбе

Пара еще выбирает подходящее место для торжества

Саша Стоун и Валя Карнавал готовятся к свадьбе
Фото: starhit.ru

Как сообщает starhit.ru, отношения борца ММА Саши Стоуна и блогера Вали Карнавал завязались в ходе съемок телепроекта «Звезды в Африке». Роман развивался стремительно, и спустя несколько месяцев после знакомства спортсмен сделал блогеру предложение руки и сердца.

Влюбленные тогда вместе отдыхали на Мальдивах. Сейчас пара уже готовится к предстоящей свадьбе.

— Мы ни от кого не скрываем, что все прекрасно, все отлично. Мы еще даты не знаем, пока мы в процессе подборки локации. Мы хотим, чтобы свадьба прошла в узком кругу и чтобы не было много камер, – рассказал Стоун.

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#шоу-бизнес

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