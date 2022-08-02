Саша Стоун и Валя Карнавал готовятся к свадьбе

Влюбленные тогда вместе отдыхали на Мальдивах. Сейчас пара уже готовится к предстоящей свадьбе.

— Мы ни от кого не скрываем, что все прекрасно, все отлично. Мы еще даты не знаем, пока мы в процессе подборки локации. Мы хотим, чтобы свадьба прошла в узком кругу и чтобы не было много камер, – рассказал Стоун.