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сегодня, 10:07 0

Петросян с молодой женой и сыном уехал в отпуск

Семья юмориста отдыхает в Турции

Петросян с молодой женой и сыном уехал в отпуск
Фото: Телеграм-канал Евгения Петросяна

Как пишет 7days.ru, семья Евгения Петросяна добралась до теплого побережья Эгейского моря. 76-летний народный артист вывез супругу Татьяну Брухунову и сына Вагана в Турцию.

Как призналась Татьяна Брухунова, молодая супруга известного артиста, она готовилась к этому событию целый год, мечтала о полноценном отдыхе, но плотный рабочий график мешал реализации её желаний.

— Год я ждала этот отпуск! Месяц на море всей семьей, – поделилась Брухунова.

После заселения в роскошную виллу Петросян сообщил поклонникам, что пока вполне доволен тем, как начались его каникулы. Он боялся невыносимой жары, но погодные условия оказались более комфортными.

— Турция нынче пощадила нас – жара умеренная. Медитирую! – делится новостями Петросян.

Евгений Ваганович заодно попросил СМИ не раздувать сенсацию из того, что на первом фото из отпуска он позирует с кинезиотейпами на ногах.

— Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК – я спортсмен. Особенно, когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона, – предупредил Петросян.

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#шоу-бизнес

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