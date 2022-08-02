Петросян с молодой женой и сыном уехал в отпуск

Как призналась Татьяна Брухунова, молодая супруга известного артиста, она готовилась к этому событию целый год, мечтала о полноценном отдыхе, но плотный рабочий график мешал реализации её желаний.

— Год я ждала этот отпуск! Месяц на море всей семьей, – поделилась Брухунова.

После заселения в роскошную виллу Петросян сообщил поклонникам, что пока вполне доволен тем, как начались его каникулы. Он боялся невыносимой жары, но погодные условия оказались более комфортными.

— Турция нынче пощадила нас – жара умеренная. Медитирую! – делится новостями Петросян.

Евгений Ваганович заодно попросил СМИ не раздувать сенсацию из того, что на первом фото из отпуска он позирует с кинезиотейпами на ногах.

— Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК – я спортсмен. Особенно, когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона, – предупредил Петросян.