Амурская область заняла 15 место в рейтинге доступности бензина населению

Амурская область заняла 15-е место из 85. Цена за литр АИ-92, согласно данным РИА Новости, в нашем регионе составляет 49 рублей 11 копеек. А объем бензина этой марки, который можно приобрести на среднюю зарплату амурчанина, – 1 088 литров. К слову, наши соседи из Хабаровского края и Приморья оказались в менее выгодном положении, заняв 17 и 20 место в рейтинге.

Общая статистика

Как отмечают эксперты, в 2022 году в России цены на бензин были стабильными. С января этого года бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал всего на 0,5 %. При этом в период с марта по июнь цена бензина ежемесячно снижалась, что эксперты связывают с падением экспорта продуктов нефтепереработки из-за санкций и их избытком на внутреннем рынке.

Согласно исследованию, в июне 2022 года средняя цена на бензин марки АИ-92 изменилась по сравнению с декабрем предыдущего года менее чем на 2 % в 72 субъектах РФ, из которых в 56 изменение было меньше 1 %. Цены на бензин выросли в 43 регионах, снизились в 41 регионе и в одном, Чукотском автономном округе, не изменились.

Однако ценовая политика по-прежнему существенно отличаются от региона к региону. В июне 2022 года средние цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 43,48 рубля до 61,6 рубля за литр при общероссийском уровне 47,17 рублей за литр.

— При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе, – говорится в пояснительной записке к исследованию.

В 14 субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1 до 1,5 тысячи литров бензина марки АИ-92. К ним относятся: Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Амурская область, Тюменская область, Хабаровский край, Архангельская область, Иркутская область, Приморский край и Томская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.

Жители 23 регионов на свои среднемесячные зарплаты могут позволить себе купить не более 700 литров топлива. Меньше всего бензина могут приобрести на свои зарплаты жители Республики Ингушетия (570 литров), Кабардино-Балкарской Республики (586 литров) и Чеченской Республики (587 литров). При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами.

Эксперты делают прогноз

Во втором полугодии рост цен на бензин возобновится, но в целом по итогам года он будет значительно ниже инфляции, заключают эксперты.