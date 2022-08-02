Бурые медведи мешали пожарным тушить заповедник на Колыме

Возгорание было зафиксировано 16 июля 2022 года системой спутникового мониторинга. К месту лесного пожара направили весь имеющийся резерв из числа инспекторского состава заповедника, также к тушению привлекли сотрудников региональной авиалесоохраны и силы федерального резерва. Огонь распространялся стремительно.

Тушение осложняли медведи.

— Неожиданной особенностью и существенной помехой при тушении этого пожара явилось нашествие медведей, которые ежедневно беспокоили пожарных. В результате разбойного налета молодого медведя был утрачен обед, находившийся в котле, и надкусано 100 сухих пайков работников Авиалесоохраны. Запас продуктов пришлось пополнять отдельным авиарейсом, а пожарных перебазировать в другое место. Однако, хозяева леса не утратили своего любопытства и регулярно продолжали посещать лагерь пожарных. Так, ранним утром обитатели лагеря были разбужены шумом от бегавших по табору медвежат. Животные были выдворены за пределы табора с помощью звона металлической посуды, где их приняла медведица, которая увела малышей подальше от людей, – рассказал директор ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский» Игорь Прокудин.

Как отметили работники федерального резерва Авиалесоохраны, прибывшие на тушение магаданского заповедника из Республики Марий Эл, за все предыдущие годы работы такого «зоопарка» они еще не видели. Помимо медведей, рядом с лагерем проходил крупный волк, вой которого не давал спать в одну из ночей, а в кустах шумел лось.

Пожар в заповеднике, несмотря на все сложности, был ликвидирован, специалисты Авиалесоохраны вернулись домой.