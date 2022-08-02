Российские исследователи изучат «дыхание» вулканов и раскроют тайны недр Курильских островов

Вулканологам и сейсмологам необходимо изучить цвет и запах вулканического смога 14 действующих вулканов, из которых девять на Итурупе, четыре на Кунашире и один на Урупе. Почвоведы, геологи и геоморфологи займутся изучением строения почвы, островного рельефа, месторождений полезных ископаемых. Естествоиспытатели биологического, зоологического и географического профиля исследуют морскую и наземную флору и фауну, а также проведут съемки тихоокеанской стороны островов.

Опись объектов военно-технической истории, к которым относятся артиллерийские орудия времен Второй мировой войны, доты и дзоты, произведут военнослужащие Минобороны России. Чтобы археологи провели раскопки на месте японского концентрационного лагеря, саперам необходимо обезвредить взрывоопасные объекты.

Первый сезон экспедиции открывали Итуруп и Уруп, тогда исследовали 150 км побережья. «Наградой» для исследователей стали редкие японские танки военного времени Тype 95 и огромный череп кашалота, вес которого составил 1,2 тонны. Гидробиологи открыли новый вид голожаберных моллюсков.

Новым полем для исследований станет недосягаемый Кунашир с приграничной территорией, расположенный примерно в 20 километрах от Японии. Специалисты изучат остров с разных позиций, рассчитают параметры сейсмических волн вулканов и предложат программу развития инфраструктуры населенных пунктов, сообщает РГО.

Справка АИ:

Долгосрочная комплексная экспедиция на острова Курильской гряды «Восточный Бастион – Курильская гряда» – совместный проект РГО и Экспедиционного центра Минобороны РФ. Экспедиция стартовала в 2019 году. Специалисты проводят археологические, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические исследования островов и акватории вокруг них, чтобы получить новые и уточнить имеющиеся сведения об их географии, геологии, биологии, истории, экологии. До 2025 года участникам экспедиций предстоит выявить динамику ландшафтных преобразований на поверхности, определить современное состояние популяций видов-эндемов и краснокнижных видов животных и растений, изучить культуру коренного населения островов, уточнить факты из истории освоения остров Россией, сообщает пресс-служба РГО.