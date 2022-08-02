Один день из жизни амурского участкового

Фото: пресс-служба благовещенской полиции

В рамках проекта «Один день из жизни…» корреспондент Амур.инфо пообщался со старшим участковым-уполномоченным отдела полиции №1 города Благовещенска майором Филиппом Жердевым, который уже более 12 лет в профессии.

— Филипп Владимирович, когда начинается и заканчивается день у участкового? Как он строится?

— Начало рабочего дня как у всех – планёрка в 8 утра. После неё получаем табельное оружие. Приступаем к текущим делам. Вы должны понимать, что рабочий день у участкового ненормированный. Нет какого-то плана или графика, потому что всегда могут быть незапланированные выезды, поступающие от граждан звонки. Как будет строиться рабочий день, участковый решает сам, и на сколько он будет эффективен зависит от него. По расписанию рабочий день заканчивается в шесть, но по факту может и до девяти вечера продолжаться. Так происходит потому, что работа тяжёлая и иногда даже без обеда. Людей много, участки большие – приходится работать больше. Я стараюсь всё делать наперёд, и, когда есть такая возможность, выполняю дела сегодня, которые можно было бы отложить на завтра. Никогда не знаешь, какое заявление или обращение ждёт через сутки или двое.

— Почему вы решили работать участковым?

— Путь был длинным. Сначала школу милиции закончил, работал в уголовном розыске, потом только участковым стал. Скажу так: мне было с чем сравнивать, и работа участкового мне нравится больше. Не раз предлагали переводы в другие службы, были предложения и обратно вернуться в уголовный розыск и даже совсем уйти из полиции. Я отказался. Мне нравится моя работа.

Работа с гражданами интересная. К примеру, в уголовном розыске контингент всегда одинаковый, в основном это ранее судимые граждане, которых оперативники знают в лицо. У участковых совсем не так. Здесь контингент начинается от людей, ведущих асоциальный образ жизни, и заканчивается обеспеченными и образованными людьми. Участковый должен быть развит разносторонне, необходимо найти общий язык со всеми, разобраться с проблемами тех, у кого бутылку водки украли и с теми, у кого дорогое имущество повредили. Как правило, участковый это и психолог, и юрист, а иногда и доктор в одном лице.

— Что нужно для того, чтобы стать участковым?

— Железные нервы нужны и терпение. Нужно быть готовым к любой проблеме, с которыми обращаются люди, ведь граждане со счастьем в полицию не идут – все приходят с проблемами. У участкового практически нет личного времени: на работу могут вызвать в любое время суток. «Ты встаешь и едешь – эта наш долг!». Самое главное быть психологически и морально готовым к службе. Не каждому дано работать в структурах, а тем более быть участковым или сотрудником уголовного розыска.

Конечно, есть разница в работе участковых в районах и в городе. Вроде служба и задачи одни и те же, но специфика отличается. К примеру, участковый в деревне в большинстве случаев должен справляться сам, так как удаленность от областного центра большая, и не всегда сотрудники патрульно-постовой службы полиции могут оперативно доехать для оказания необходимой помощи. В городе проще: даже если патрульно-постовая служба (ППСП) в это время подъехать не может, то есть коллеги с других участков.

Участковому нужно быть обязательно физически развитым: бывают скандалисты, которые не всегда, скажем так, слушаются. Надо быть готовым к тому, что правонарушители окажут неповиновение.

Конечно, хорошо бы иметь и юридическое образование. Люди идут к нам не спросить цены на продукты, а обращаются за помощью. Граждане, особенно в возрасте, не идут к юристу или адвокату за консультацией, они идут именно к своему участковому. Исходя из того, что человек рассказал, мы уже видим, как ему можем помочь, и подскажем, в какую инстанцию обратиться и как правильно действовать.

Бывают случаи, когда люди приходят не столько написать заявление или попросить консультацию, а просто рассказать о своей проблеме, к примеру: «вот мой сын пьет, помогите пожалуйста положить его в больницу». Это не наша компетенция, но по возможности мы стараемся помочь или подсказать куда обращаться.

Если чувствуете в себе силы так работать, то по поводу вакантных мест обращайтесь в отдел кадров. Там всегда подскажут, где есть свободные вакансии.

фото: Амур.инфо

— А как у участковых делятся районы, где они работают?

— По числу жителей. Вот район может быть большой, но там частный сектор. Или, наоборот, на карте всего четыре квартала занимает, а там многоэтажные дома и людей много. Ещё в городе есть территории, где находятся какие-то особые объекты. К примеру, крупные торговые центры, либо предприятия по производству той или иной продукции. Люди там не живут, а происшествий много бывает: кто-то дверь открыл и соседнюю машину стукнул, кто то кражу совершил, драки тоже бывают. И вроде по карте смотришь – жилых домов мало, а всегда что-то случается. Мой район – это ТЦ «Острова» и близлежащие жилые дома.

— Не пожалели, что выбрали именно эту профессию?

— Могу сказать о том, что в милицию я пришёл в 18 лет, и уверен, что не зря выбрал свою работу. Я почти достиг минимального пенсионного возраста и мне всё нравится, я не устал. Никогда не было мысли, что я ошибся с выбором профессии.

— С какими сложностями приходится сталкиваться участковым?

— Сложные ситуации бывают ежедневно. Нужно быть психологически готовым к тому, чтобы нести это бремя. Даже когда домой приходишь, ещё долго не можешь переключиться – перевариваешь в голове проблемы других людей и думаешь о том, как им помочь.

Конечно, постоянно приходится повышать свою квалификацию: законы зачастую обновляются. Чтобы правильно проконсультировать граждан, нужно хорошо ориентироваться в законодательстве.

Бывают и сложные дни, когда приходится сутками дежурить. Я помню, в какой-то день было 18 вызовов. Даже если на каждый по часу тратить, то сами понимаете, тяжело приходится, так как в сутках только 24 часа. Конкретно, что тогда было, особо не помню, помню только, что устал сильно – пришёл домой и «без ног» лег спать.

— Были ли необычные вызовы?

— Был случай, когда теленка вернули. Весной люди, многодетная семья, купили молодого теленка, а он ночью сбежал. Кто-то его привязал к дереву в центре города. Все едут мимо, фотографируют, снимают. Необычно, что такое животное в Благовещенске на центральной улице города. Мы подъехали, сами понимаете, сразу возникла проблема – куда поместить эту корову? По сути-то, бездомное животное. Но корова-то ничего не нарушила. Хорошо мужчина из «Острова спасения» откликнулся, подъехал на своей машине. Мы телёнка загрузили, поехали хозяев искать. Нашли в другом районе. Потом выяснилось, что теленка только купили. Семья большая, детей много. Для них это всё очень серьёзно.

Нестандартная ситуация, сразу и непонятно, что делать и куда обращаться. В ветеринарное управление или куда? И в приют не передашь. Там собачки, кошечки, а тут теленок. Пришлось договариваться и искать выход.

Бывает, что поступают сообщения от людей, назовем их странными. Я раньше думал, что история про шапочку из фольги – это фантазии и выдумки. Но, как оказалось, нет, бывают и такие. Есть люди, которые обращаются с заявлением в полицию по факту того, что их «облучают» электротоком соседи, травят различными химикатами, делают подкопы в их квартиру в многоквартирном доме. К таким людям тоже подход искать приходится. Нельзя прийти и нагрубить. Надо понимать, что у человека проблема, и нужно оказать ему помощь.

— Как часто вам говорят «спасибо» те люди, с которыми сталкиваетесь по долгу службы?

— Если честно, довольно-таки редко граждане нам говорят «спасибо», а иногда хочется в свой адрес услышать приятные слова. Мы для них просто делаем свою работу. За время службы я многим людям помог. Много раскрытых преступлений, выявленных административных правонарушений, много помощи было оказано. Бывали случаи, когда люди просто без заявления просили провести беседу с родственниками, детьми. Конечно, иногда я слышу «спасибо», но чаще нашу работу воспринимают как должное.