Редакция Амур.инфо побывала в настоящей археологической экспедиции

Мы любовались красотой Амурской области, изучали уникальные памятники археологии и даже поучаствовали в раскопках.

Памятник археологии — городище даурского типа располагается в районе села Сергеевка и его изучение идёт уже второй год. Приобщиться к истории нам удалось благодаря Центру по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. В их ведении все памятники – культуры, археологии, обелиски и братские могилы. А ещё они действительно любят то, чем занимаются и влюбляют в это других. Когда мы знакомились с участниками экспедиции, не раз слышали фразу «приехал один раз много лет назад и вот уже скоро 20 лет», да мы и сами, если честно, думаем вернуться.

Уникальные памятники археологии

Городище даурского типа уникальный памятник археологии, такие есть только в Амурской области по левому берегу. Это прямоугольные площадки, окруженные рвами, защищённые двумя – четырьмя валами. Первым их открыл еще Новиков-Даурский. Он нашёл таких 25, сейчас из них сохранилось только 15. Современные археологи перед экспедициями внимательно изучают космические снимки. Благодаря современным технологиям, на данный момент известно 35 городищ. Кстати, эти снимки доступны всем желающим, поэтому попробовать себя в роли первооткрывателя может каждый.

Как строились эти уникальные памятники археологии специалисты выяснили, а вот их назначение ещё придётся изучить.

Для чего использовались

Одна из версий – здесь располагались дома даурских князей. Главные аргументы против такого назначения – расположение, дома не строились в низинах, а также отсутствие предметов быта на раскопках.

Ещё один вариант – фермы. Такое предположение выдвинул Новиков–Даурский, когда увидел подобные строение у китайских соседей. В рвах могли содержать скот, а в башнях хранить для них еду. На данный момент эта версия тоже не получила подтверждение.

Возможно это место имело какое-то ритуальное значение, в подобном нашли останки детей засыпанных семенами. Здесь же можно предположить, что это усыпальница для какого-то знатного человека.

И четвертый предполагаемый вариант – запруда. Рвы могли вырывать, пока не было воды, потом их топило и появлялась запруда. Когда вода уходила, рыба оставалась. Затем улов здесь же могли заготавливать. Эту версию поддерживают находки, в прошлом году на раскопках нашли восемь каменных грузил.

В экспедицию может отправиться любой желающий

Раскопками занимаются сотрудники Центра, студенты и преподаватели БГПУ, а также все желающие. Попасть в экспедицию действительно могут все. Для этого нужно иметь большое желание и быть готовым соседствовать с комарами, иногда помогать на кухне, а остальному научат. Атмосфера здесь и правда дружественная. В общем, если еще не знаете где провести отпуск, берите палатку, звоните в Центр, и отправляйтесь в путешествие, которое вы точно никогда не забудете.