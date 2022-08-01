В Белогорске мужчина зарезал знакомого

25-летнего жителя Белогорска задержали по подозрению в умышленном убийстве. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

27 июля этого года задержанный и его 20-летний знакомый вместе пили алкоголь на кухне квартиры одного из домов на улице Ремонтной. Во время застолья молодые люди начали ругаться. Подозреваемый взял нож и ударил им в живот потерпевшего. От ранения амурчанин скончался на месте.

Злоумышленника задержали при содействии сотрудников Росгвардии. Мужчина признался в содеянном, по ходатайству следователя его заключили под стражу. Против белогорца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Расследование продолжается.