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1 августа 2022, 18:43 0

В Белогорске мужчина зарезал знакомого

Подозреваемого заключили под стражу

В Белогорске мужчина зарезал знакомого
Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области

25-летнего жителя Белогорска задержали по подозрению в умышленном убийстве. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

27 июля этого года задержанный и его 20-летний знакомый вместе пили алкоголь на кухне квартиры одного из домов на улице Ремонтной. Во время застолья молодые люди начали ругаться. Подозреваемый взял нож и ударил им в живот потерпевшего. От ранения амурчанин скончался на месте.

Злоумышленника задержали при содействии сотрудников Росгвардии. Мужчина признался в содеянном, по ходатайству следователя его заключили под стражу. Против белогорца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Расследование продолжается.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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