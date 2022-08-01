МЧС: сильные дожди и шквалистый ветер обрушатся на Амурскую область второго августа

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, днём второго августа в отдельных районах Приамурья ожидаются сильные дожди, ливни с грозами со шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

Амурское МЧС напоминает, что при ухудшении погодных условий повышается риск возникновения аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, в работе системы ЖКХ, затруднениями в работе всех видов транспорта.

Спасатели рекомендуют в непогоду держаться подальше от крупных деревьев, рекламных щитов и ветхих конструкций.

Особое внимание стоит уделить детям и не оставлять их без присмотра.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При перепадах напряжения в электрической сети немедленно следует обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Также специалисты чрезвычайного ведомства не рекомендуют выходить в плавание на маломерных судах в ветреную погоду.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Подумать стоит и о безопасной парковке – оставлять «железного коня» практичнее в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.