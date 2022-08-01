Из-за нового перекопа на Мухина большие пробки

Сегодня в районе обеда на пересечении улиц Мухина и Пролетарской дорожно-ремонтные бригады сняли экскаватором часть асфальта в сторону улицы Калинина и перегородили леерными ограждениями проезд со стороны строительной ярмарки.

Ранее агентство Амур.инфо уже писало о перекрытии улиц и вытекающем из него изменении автобусных маршрутов, но, к сожалению, в Благовещенске нашлось немало водителей, которые на выходных не читали новости. В итоге они устроили плотную пробку, как со стороны «Островов», так и со стороны ещё пока «живой» части улицы Мухина. Эпичное противостояние развернулось на перекрёстке в тот момент, когда дорожные рабочие начали перекрывать перекрёсток в самое оживлённое время.

Фото в материале: Амур.инфо

Водители, направлявшиеся из микрорайона по своим делам и внезапно обескураженные стоящими посреди проезжей части самосвалом и экскаватором, начали выбирать «альтернативные маршруты движения» прямо по уже заезженным тротуарам и газонам между идущими пешеходами, стремясь проехать на стоянку «Островов». И некоторым это удавалось. Ситуацию решил экскаватор, который вывалил на «альтернативные маршруты» несколько ковшей грунта, устроив таким образом баррикаду, неприступную даже для внедорожников.

Фото в материале: Амур.инфо

Тем временем автолюбители, выезжающие со стороны строительной ярмарки, также были «приятно обрадованы» строительным рабочим, выставившим заграждение прямо перед потоком транспорта. Вступив в нелёгкие переговоры, граждане смогли добиться пропуска нескольких машин, но это не решило проблемы.

Фото в материале: Амур.инфо

На увещевания о том, что «всех предупреждали», водители все как один корректно и вежливо отвечали, что перекрытие одного из самых оживлённых перекрёстков города не раньше, не позже, а аккурат в час пик привело к таким затруднениям и недопониманию.

Фото в материале: Амур.инфо

Как только рабочие попробовали заняться своими делами, водители самостоятельно отодвинули леерное заграждение и продолжили проезжать перекрёсток в направлении улицы Мухина прямо между экскаватором и самосвалом, в который в этот момент пытались грузить вынутый из дорожного полотна грунт.

Фото в материале: Амур.инфо

Рабочие вернули ограждение на место, но ситуация с самостоятельным открытием и закрытием перекрёстка повторялась несколько раз и в итоге один из дорожных рабочих был вынужден остаться на охране ограждения, чтобы «коварные» водители не унесли его в неизвестном направлении.

В итоге добро, конечно, победило всех. Рабочие занялись своими делами, а водители начали выбирать другие маршруты для движения, ещё более уплотнив выезд со стоянки «Островов» в сторону улицы Северной и в сторону виадука на Загородной.