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1 августа 2022, 17:41 0

Полицейский пёс на Камчатке помог раскрыть преступление

Собака по горячим следам нашла украденное имущество

Полицейский пёс на Камчатке помог раскрыть преступление
Фото: kam24.ru

Как рассказали в управлении МВД России по Камчатскому краю, с заявлением о пропаже имущества в полицию обратился директор одной из станций технического осмотра транспортных средств. На место выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был кинологический расчет: младший инспектор-кинолог Виктор Сутягин и служебный пёс – немецкая овчарка по кличке Легион.

— Полицейские установили, что злоумышленник похитил из рабочего бокса электроинструменты, видеорегистраторы, оборудование и автомобильные масла. Под руководством полицейского-кинолога его четвероногий напарник уверенно взял след и привел в лесной массив, где обозначил спрятанное имущество. Пройдя еще несколько метров, на склоне сопки служебно-розыскной пес обнаружил ещё один тайник с украденными инструментами, – рассказали в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Преступление совершил 33-летний житель одного из посёлков Елизовского района. Мужчина признался, что совершил кражу из-за конфликта с начальником при увольнении и финансовых трудностях. Ущерб составил около 320 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража». Ведётся расследование.

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#криминал #происшествия

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