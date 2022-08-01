В Хабаровском крае появятся вытрезвители

Как сообщает Законодательная Дума Хабаровского края, в первом чтении принят законопроект о создании в регионе специализированных организаций – вытрезвителей.

Организация подобных учреждений в соответствии с федеральным законом 2021 года отдана на решение региональных властей. В Хабаровском крае вопрос оказания помощи гражданам подшофе или в состоянии иного (наркотического, токсикологического) опьянения, но не нуждающимся в медицинском вмешательстве, пока не решён.

С инициативой создавать в регионе специализированные учреждения для временного размещения таковых выступили депутаты краевого парламента после ряда совещаний с представителями органов исполнительной власти, правоохранительных и надзорных ведомств, медицинских организаций.

— Этот вопрос стоит очень остро. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которые не могут самостоятельно передвигаться и не ориентируются в окружающей обстановке, нуждаются в помощи, не всегда в медицинской. Обычно таких лиц доставляют непосредственно в лечебные учреждения, тем самым увеличивая нагрузку медицинских работников. Поэтому и было принято решение о создании специализированных учреждений либо организаций по оказанию соответствующей помощи, чтобы предупредить негативные последствия, в том числе противоправных посягательств по отношению к лицам, находящимся в состоянии опьянения, – отметила председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова.