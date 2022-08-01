В Благовещенске и других амурских городах прошёл Фестиваль уличного кино

С 19 по 29 июля в Приамурье проходил IX Фестиваль уличного кино, зрителями которого стали 1 500 амурчан.

Крупнейший кинопросмотр этого лета состоялся 29 июля на новой площадке Амурского областного Дома народного творчества в Благовещенске.

Фото: АОДНТ/Оксана Шишенко

В рамках конкурсной программы были представлены девять фильмов. В числе фаворитов изначально были две короткометражные ленты – «Невесомость» Ивана Соснина, победителя Фестиваля прошлого года, за которого проголосовало более одного миллиона человек, и дебютная работа «Ангел» Александра Петрова.

Как рассказали в Амурском областном Доме народного творчества, по завершении конкурсного показа в Благовещенске большинство зрителей вновь выбрало фильм Ивана Соснина «Невесомость». Как ранее отмечали организаторы, в конце сезона народный победитель Фестиваля уличного кино получит грант в 1 500 000 рублей.

Также в рамках Фестиваля состоялся внеконкурсный показ короткометражной ленты, которую сняли учащиеся летней смены Школы креативных индустрий. Это был репортаж, который дети сами подготовили – выступили в роли кинооператоров и сценаристов, ведущих, придумывали ход беседы.

Фото: АОДНТ/Оксана Шишенко

Также 19 и 22 июля Фестиваль уличного кино прошёл в Райчихинске, Циолковском, Свободном и Шимановске, Константиновке, Ромнах, Новокиевском Увале, Ивановке и ещё в четырёх сёлах Ивановского муниципального округа, посёлке Зельвино.

На самых крупных площадках Фестиваля в Амурской области зрители проголосовали за фильмы «Невесомость», «Ангел», «Молодой», «Принципиально документально», «Как разжечь потухший огонь». Как сообщают организаторы, ещё один вечер уличного кино пройдёт в Тамбовке в конце августа.