В Амурской области увеличили количество смен военно-патриотической направленности

Экскурсии в военно-патриотические парки «Патриот» в Благовещенске и Белогорске пользуются популярностью среди амурских школьников. Кроме того, за лето дети смогут побывать на 28 профильных сменах военно-патриотической направленности, сообщает правительство Амурской области.

Поездки ребят в парки «Патриот» стартовали в марте этого года. Там ученики 5-11 классов знакомятся с вооружением российской и советской армии, участвуют в мастер-классах по написанию фронтовых писем, а на площадке ДВОКУ детям проводят экскурсии по «Партизанской деревне».

Военно-патриотическое воспитание детей летом осуществляется не только в рамках профильных смен. По рекомендации министерства образования и науки данное направление включено в программы всех учреждений, организующих летний отдых.

— За полгода на экскурсиях в амурских парках «Патриот» побывали больше трех тысяч школьников со всей Амурской области. Эту работу нужно продолжать. Главная задача – сделать так, чтобы дети знали историю нашей страны и региона. Сегодня военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяем особое внимание. В рядах «Юнармии» уже более 14 тысяч детей, к запуску готовится центр «Авангард», который оборудуем на территории бывшего благовещенского танкового училища. Кроме того, в этом году мы увеличили количество профильных смен военно-патриотической направленности и выделили на это дополнительное финансирование, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.