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сегодня, 16:19 2

Экс-директора амурской школы обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

Женщина фиктивно устроила на работу своего мужа

Экс-директора амурской школы обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге
Фото: pixabay.com

Бывшего директора МОКУ «Олёкминская СОШ» Тындинского района будут судить за мошенничество и служебный подлог, сообщает прокуратура Амурской области.

С ноября 2020 года по октябрь 2021 года обвиняемая фиктивно устроила своего мужа, живущего за пределами Приамурья, на должность сторожа школы. Таким образом женщина хотела помочь своей дочери. За это время из районного бюджета мужчине начислили и выплатили зарплату на сумму в 300 тысяч рублей.

Амурчанка признала свою вину в содеянном. Уголовное дело рассмотрит Тындинский районный суд. За такие преступления обвиняемой может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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#криминал #происшествия #образование

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    9 минут назад

    я думал снова про Гранкину

  • ЛайКа

    ЛайКа
    8 минут назад

    Ладно дворником, грязно будет, но охранником?

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