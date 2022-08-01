В Благовещенске на улице Тенистой строят водопровод к 11 домам

В Благовещенске на улице Тенистой специалисты АКС строят водопровод к 11 многоквартирным домам, расположенным в районе железнодорожного вокзала.

Сейчас жители многоэтажек берут воду из скважины, которую обслуживает РЖД. Планируется, что до конца августа все 11 домов присоединят к общегородской водозаборной сети.

― За два дня сотрудники ООО «АКС» смонтировали новую ветку водопровода на улице Тенистой между улицей 50-летия Октября и улицей Пионерской. Укладывали трубы в грунт современные, из полиэтилена низкого давления (ПНД). Две ветки диаметром 160 миллиметров стали началом масштабной работы по техприсоединению потребителей, – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению АКС Михаил Пищик.

Работники присоединят новый водопровод к действующему в колодцах, после чего вода будет поступать в каждый из 11 домов.