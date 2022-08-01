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сегодня, 15:41 1

В амурских банках обнаружили фальшивые купюры

В Центробанке рассказали, что делать, если попалась фальшивка

В амурских банках обнаружили фальшивые купюры
Фото: Амур.инфо

Во втором квартале 2022 года в банковской системе Приамурья обнаружили 15 поддельных банкнот Банка России номиналом пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Амурской области.

— В Амурской области уровень фальшивомонетничества остаётся стабильно низким, но забывать о мерах предосторожности при обращении с наличными деньгами всё-таки не стоит. Мы рекомендуем гражданам самостоятельно проверять банкноты как минимум по трём признакам подлинности: на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения, – пояснил главный эксперт по исследованию денежных знаков Отделения по Амурской области Банка России Юрий Вольвиченко.

Но удобней и надежней проверять свои деньги через приложение «Банкноты Банка России», где описаны все российские банкноты, находящиеся в обращении, а в обновленной версии приложения уже имеется информация о защитных признаках модернизированной банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

Согласно УК РФ, пользование банкнотой с признаками подделки запрещено и может расцениваться как фальшивомонетничество.

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытно, а сторублёвки подделывают? ;)

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