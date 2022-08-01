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сегодня, 15:22 1

Военные увеличат пропускную способность паромной переправы через Селемджу

Для этого доставили дополнительные понтонные звенья

Военные увеличат пропускную способность паромной переправы через Селемджу
Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Военнослужащие понтонного подразделения отдельной инженерной бригады Восточного военного округа (ВВО) доставили дополнительные понтонные звенья для наращивания паромной переправы и увеличения её пропускной способности через реку Селемджа в районе Экимчана, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На сегодняшний день на паромной переправе через Селемджу военнослужащие ВВО перевезли более 1 300 жителей, а также свыше 700 единиц автомобильной техники.

Благодаря паромной переправе местные жители могут посещать медицинские учреждения, получать почту и в случае необходимости вызывать экстренные службы.

Паромная переправа организована по решению командования ВВО после обращения губернатора Приамурья с целью восстановления транспортного сообщения автомобильной дороги Экимчан – Златоустовск. Напомним, что в мае ледоход разрушил две опоры автомобильного моста, соединяющего населённые пункты.

Сообщается, что переправа будет функционировать до конца октября текущего года.

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#армия #дороги #природа

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытно, как Амурка компенсирует расходы военным?

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