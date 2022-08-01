Военные увеличат пропускную способность паромной переправы через Селемджу
Для этого доставили дополнительные понтонные звенья
Военнослужащие понтонного подразделения отдельной инженерной бригады Восточного военного округа (ВВО) доставили дополнительные понтонные звенья для наращивания паромной переправы и увеличения её пропускной способности через реку Селемджа в районе Экимчана, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На сегодняшний день на паромной переправе через Селемджу военнослужащие ВВО перевезли более 1 300 жителей, а также свыше 700 единиц автомобильной техники.
Благодаря паромной переправе местные жители могут посещать медицинские учреждения, получать почту и в случае необходимости вызывать экстренные службы.
Паромная переправа организована по решению командования ВВО после обращения губернатора Приамурья с целью восстановления транспортного сообщения автомобильной дороги Экимчан – Златоустовск. Напомним, что в мае ледоход разрушил две опоры автомобильного моста, соединяющего населённые пункты.
Сообщается, что переправа будет функционировать до конца октября текущего года.
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