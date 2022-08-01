Благовещенец отобрал телефон у несовершеннолетнего

Ранее судимого жителя областного центра признали виновным в хищении, совершённым обманным путём, сообщает Благовещенский городской суд.

В июне прошлого года осуждённый встретил своего несовершеннолетнего знакомого. Ребята начали разговаривать, злоумышленник, увидев телефон у собеседника, решил украсть его и продать. Молодой человек попросил гаджет, чтобы позвонить, и предупредил, что ненадолго отойдёт. После этого обманщик сбежал. Ущерб маме потерпевшего составил 13 тысяч рублей.

Благовещенец признался и раскаялся в содеянном. Суд путём частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Благовещенского городского суда от июня 2022 года приговорил его к четырём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также амурчанин должен будет возместить причинённый материальный ущерб.