Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:37 0

Благовещенец отобрал телефон у несовершеннолетнего

Осуждённый присвоил гаджет обманным путём

Благовещенец отобрал телефон у несовершеннолетнего
Фото: Амур.инфо

Ранее судимого жителя областного центра признали виновным в хищении, совершённым обманным путём, сообщает Благовещенский городской суд.

В июне прошлого года осуждённый встретил своего несовершеннолетнего знакомого. Ребята начали разговаривать, злоумышленник, увидев телефон у собеседника, решил украсть его и продать. Молодой человек попросил гаджет, чтобы позвонить, и предупредил, что ненадолго отойдёт. После этого обманщик сбежал. Ущерб маме потерпевшего составил 13 тысяч рублей.

Благовещенец признался и раскаялся в содеянном. Суд путём частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Благовещенского городского суда от июня 2022 года приговорил его к четырём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также амурчанин должен будет возместить причинённый материальный ущерб.

Просмотров всего: 141

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия 2

Экс-директора амурской школы обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге
Происшествия 1

В амурских банках обнаружили фальшивые купюры
Происшествия 4

В Тынде сироте предоставили аварийное жильё
Происшествия

В Амурской области будут судить взломщика банкоматов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь