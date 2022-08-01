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сегодня, 12:51 4

В Тынде сироте предоставили аварийное жильё

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

В Тынде сироте предоставили аварийное жильё
Фото: Прокуратура Амурской области

Администрация Тынды в рамках работы по предоставлению жилья сиротам приобрела за 1,6 миллиона рублей помещение, которое, как выяснилось позднее, находится в аварийном состоянии.

Прокурорской проверкой выявлено, что работники администрации не обследовали помещение, а также проигнорировали информацию от Фонда капремонта об аварийном состоянии дома.

При этом в ноябре 2021 года, после предоставления квартиры, девушка, имевшая право на получение жилья, была снята с соответствующего учёта. Через месяц постановлением мэра Тынды дом был признан аварийным.

Материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В связи с этим Тындинский следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность», расследование находится на контроле городской прокуратуры.

Кроме того, прокурор Тынды обратился в суд с требованием к региональному минсоцзащиты о включении пострадавшей в список детей-сирот, которым требуются квартиры, а администрации Тынды предлагается предоставить девушке иное благоустроенное жильё, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #помощь #происшествия #соцзащита #Тында

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    По справедливости надо сотрудника, подписавшего эти документы переселить вместо сироты, а девушке отдать квартиру чиновника.

  • Монстриха

    Монстриха
    2 часа назад

    капец какой то....интересно кому-нибудь влетит за это

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    Ближе к делу! Взял юрист перо

    (Почерк – быстрый, термины - крылаты),

    И своё исполнил болеро:

    Отработал полностью зарплату.

    …Строгий суд – отнюдь, не пастораль!

    Пусть спокойно крутится планета.

    Торжествует строгая мораль!

    …Так ли будет? Подождём ответа…

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Тындец какой-то!

    Интересно сговор или просто глупость и недоглядели?

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