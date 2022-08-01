В Тынде сироте предоставили аварийное жильё

Администрация Тынды в рамках работы по предоставлению жилья сиротам приобрела за 1,6 миллиона рублей помещение, которое, как выяснилось позднее, находится в аварийном состоянии.

Прокурорской проверкой выявлено, что работники администрации не обследовали помещение, а также проигнорировали информацию от Фонда капремонта об аварийном состоянии дома.

При этом в ноябре 2021 года, после предоставления квартиры, девушка, имевшая право на получение жилья, была снята с соответствующего учёта. Через месяц постановлением мэра Тынды дом был признан аварийным.

Материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В связи с этим Тындинский следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность», расследование находится на контроле городской прокуратуры.

Кроме того, прокурор Тынды обратился в суд с требованием к региональному минсоцзащиты о включении пострадавшей в список детей-сирот, которым требуются квартиры, а администрации Тынды предлагается предоставить девушке иное благоустроенное жильё, сообщает прокуратура Амурской области.