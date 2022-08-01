Общественники помогли амурчанке получить квартиру взамен аварийной

Дом, в котором амурчанка жила ранее, признали аварийным в декабре 2017 года. Женщина не попадала в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019-2025 годов», так как участвовать в ней могли те жители региона, чьи дома признали непригодными для жилья до января 2017 года. Ждать следующего этапа было очень долго, поэтому жительница Белогорска в июне 2021 года обратилась на прямую линию президента России. После этого общественники совместно с областным правительством добились того, чтобы местные власти предоставили женщине квартиру.

― В настоящее время амурчанка уже заключила с администрацией города Белогорска договор социального найма жилого помещения на улице 50 лет Комсомола, 104а. Женщине предоставлена квартира площадью 68,9 квадратных метров. Полученным жильём заявительница осталась довольна. Квартира в надлежащем состоянии, – рассказал член областного штаба Народного Фронта в Амурской области Сергей Утенбергенов.

На сегодняшний день в Приамурье в программу переселения из аварийного жилья вошли 6,7 тысячи человек, проживающих в 912 многоквартирных домах.