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сегодня, 13:55 2

Общественники помогли амурчанке получить квартиру взамен аварийной

Жильё жительницы Белогорска признали непригодным ещё в 2017 году

Общественники помогли амурчанке получить квартиру взамен аварийной
Фото: Амур.инфо

Региональный штаб Народного Фронта в Приамурье помог жительнице Белогорска получить благоустроенную квартиру взамен аварийного жилья, сообщает пресс-служба ОНФ.

Дом, в котором амурчанка жила ранее, признали аварийным в декабре 2017 года. Женщина не попадала в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019-2025 годов», так как участвовать в ней могли те жители региона, чьи дома признали непригодными для жилья до января 2017 года. Ждать следующего этапа было очень долго, поэтому жительница Белогорска в июне 2021 года обратилась на прямую линию президента России. После этого общественники совместно с областным правительством добились того, чтобы местные власти предоставили женщине квартиру.

― В настоящее время амурчанка уже заключила с администрацией города Белогорска договор социального найма жилого помещения на улице 50 лет Комсомола, 104а. Женщине предоставлена квартира площадью 68,9 квадратных метров. Полученным жильём заявительница осталась довольна. Квартира в надлежащем состоянии, – рассказал член областного штаба Народного Фронта в Амурской области Сергей Утенбергенов.

На сегодняшний день в Приамурье в программу переселения из аварийного жилья вошли 6,7 тысячи человек, проживающих в 912 многоквартирных домах.

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#Белогорск #помощь

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    " ...общественники совместно с областным правительством добились того, чтобы местные власти предоставили женщине квартиру".

    А ОДНО ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - БЕЗ ОБЩЕСТВЕННИКОВ - СПРАВИЛОСЬ БЫ С ПРОБЛЕМОЙ?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 минут назад

    Неа! Да и "общественники" подключились только после линии))

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