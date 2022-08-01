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сегодня, 13:34 0

В Амурской области будут судить взломщика банкоматов

В его отношении возбуждали три уголовных дела

В Амурской области будут судить взломщика банкоматов
Фото: Амур.инфо

Полиция окончила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего неработающего жителя Свободного. Его обвиняют в покушениях на кражу денежных средств из банкоматов, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В ходе следствия было доказано три эпизода его противоправной деятельности. Известно, что в мае и июне 2022 года мужчина пытался вскрыть два банкомата в Благовещенске и в Свободном. В качестве орудия преступления использовал монтировку и иные подручные средства.

По заявлениям потерпевшей стороны органами внутренних дел были возбуждены три уголовных дела, которые позднее объединили в одно производство. Сотрудники службы также провели оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили установить личность и местонахождение подозреваемого.

13 июля мужчина был задержан. Свою вину обвиняемый признал полностью и в дальнейшем активно способствовал их раскрытию и расследованию. Свои действия молодой человек аргументировал сложным финансовым положением.

На данный момент мужчина находится под стражей. Материала дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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#Свободный #финансы #криминал #происшествия

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