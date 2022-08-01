Алкодрайвер из Благовещенска едет в колонию

Благовещенским городским судом осуждён 36-летний житель областного центра, который признан виновным в пьяном вождении. Ранее этот гражданин уже был судим по данной статье УК, что отягчает ответственность.

Второй раз гражданин был остановлен сотрудниками ГИБДД в конце ноября 2021 года, проходить освидетельствование с помощью алкотестера он отказался. После этого он был отправлен на медицинское освидетельствование, от которого также отказался и тем самым признал себя находящимся в состоянии опьянения.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил виновному один год колонии-поселения с лишением права на управление транспортом на четыре года после отбывания наказания, сообщает прокуратура Амурской области.