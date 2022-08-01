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сегодня, 13:13 1

Алкодрайвер из Благовещенска едет в колонию

Гражданин осуждён за повторное вождение в нетрезвом виде

Алкодрайвер из Благовещенска едет в колонию
Фото: Амур.инфо

Благовещенским городским судом осуждён 36-летний житель областного центра, который признан виновным в пьяном вождении. Ранее этот гражданин уже был судим по данной статье УК, что отягчает ответственность.

Второй раз гражданин был остановлен сотрудниками ГИБДД в конце ноября 2021 года, проходить освидетельствование с помощью алкотестера он отказался. После этого он был отправлен на медицинское освидетельствование, от которого также отказался и тем самым признал себя находящимся в состоянии опьянения.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил виновному один год колонии-поселения с лишением права на управление транспортом на четыре года после отбывания наказания, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Его это остановит от повтора "подвига" ровно на срок заключения. (((

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