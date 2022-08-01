Амурчанин, совершивший кражу, сам сдался полиции

Суд признал виновным в совершении кражи жителя посёлка Магдагачи. Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина сам пришёл в полицию и сознался в преступлении.

В ходе следствия установлено, что амурчанин, проходя мимо дома своего знакомого, внезапно захотел украсть его имущество. Подойдя к дому, мужчина дёрнул дверной замок и открыл дверь, после чего похитил имущество на сумму 18 тысяч рублей.

Взяв с собой похищенное, осужденный направился в сторону своего дома, по пути выбросив половину украденного в мусорный контейнер.

Вскоре мужчина осознал, что произошло, и написал заявление о явке с повинной.

Сообщается, что обвиняемый компенсировал ущерб, причинённый потерпевшему. В суде амурчанин признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд учёл все обстоятельства уголовного дела и назначил виновному наказание в виде штрафа.