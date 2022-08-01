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сегодня, 12:13 1

В Амурской области ищут мужчину, ушедшего в лес за ягодами

Амурчанин пропал 26 июля

В Амурской области ищут мужчину, ушедшего в лес за ягодами
Фото: Главное управление МЧС по Амурской области

В Архаринском районе с 26 июля спасатели ищут жителя села Урил, который ушёл в лес за ягодами, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

В поисках мужчины 1976 года рождения участвуют спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотных авиационных систем регионального ГУ МЧС.

Специалисты ведомства рекомендуют амурчанам тщательно готовиться перед походом в лес за ягодой. В первую очередь нужно рассказать родным или знакомым, куда вы собираетесь и в какое время планируете вернуться. Также необходимо подготовить небольшой «тревожный рюкзак», в который нужно положить компас, нож, фонарик, спички или зажигалку, свисток, питьевую воду, еду, полиэтиленовую плёнку, чтобы укрыться от дождя, и лекарства (если пользуетесь постоянно). Кроме того, нужно полностью зарядить телефон и пополнить его баланс. Гаджет и спички стоит убрать в пакет и хорошо завязать, чтобы предметы не промокли.

Свисток поможет звать на помощь долгое время, не напрягая голос. Одеться нужно по погоде и сезону, одежда должна быть яркой. Если вы идёте один в неизвестную местность, то стоит маркировать дорогу, по которой можно будет вернуться обратно. Сотрудники отметили, что если вы всё же заблудились, нужно прислушаться к звукам, например, к шуму машин или лаю собак, это часто помогает выйти к людям.

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#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Тигр Амур?

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