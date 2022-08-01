На Дальнем Востоке повысился спрос на специалистов по сетевой безопасности

В текущем году более 16 тысяч вакансий для специалистов по IT-безопасности размещено работодателями на hh.ru.

Из общего числа вакансий для специалистов сетевой безопасности 51 % приходится на компании из IT-отрасли, финансовый и банковский сектор предлагает 8 % вакансий, крупные ретейлеры 6 %, транспортные и логистические компании, а также компании из металлургической отрасли насчитывают по 3 %, еще 1 % приходится на госсектор.

По стране средняя зарплата специалиста по информационной безопасности составляет 150 тысяч рублей, а максимальный уровень дохода достигает 400 тысяч рублей. На Дальнем Востоке в июле нынешнего года доход варьировался от 40 до 180 тысяч рублей.

— Судя по данным вакансий, работодатели заинтересованы, чтобы специалисты по инфобезопасности были на связи полный рабочий день, поэтому в большинстве своём компании хотят принять специалистов на полную ставку (95 % вакансий). В каждой третьей вакансии (30 %) предусмотрен удаленный формат работы, а в 5 % сменный график. Также для работодателей важно, чтобы у кандидатов был опыт работы по профессии: в 54 % вакансий требуется опыт до 3 лет, 39 % - до 6 лет, – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.