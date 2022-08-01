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сегодня, 11:52 2

На Дальнем Востоке повысился спрос на специалистов по сетевой безопасности

В России растет число кибератак

На Дальнем Востоке повысился спрос на специалистов по сетевой безопасности
Фото: Амур.инфо

По аналитическим данным, в 2022 году в России значительно увеличилось количество DDoS-атак, которые бьют рекорды по длительности воздействия. На фоне угрозы новых нападений за последний год в стране на 66 % вырос спрос на специалистов по информационной безопасности, сообщает пресс-служба hh.ru.

В текущем году более 16 тысяч вакансий для специалистов по IT-безопасности размещено работодателями на hh.ru.

Из общего числа вакансий для специалистов сетевой безопасности 51 % приходится на компании из IT-отрасли, финансовый и банковский сектор предлагает 8 % вакансий, крупные ретейлеры 6 %, транспортные и логистические компании, а также компании из металлургической отрасли насчитывают по 3 %, еще 1 % приходится на госсектор.

По стране средняя зарплата специалиста по информационной безопасности составляет 150 тысяч рублей, а максимальный уровень дохода достигает 400 тысяч рублей. На Дальнем Востоке в июле нынешнего года доход варьировался от 40 до 180 тысяч рублей.

— Судя по данным вакансий, работодатели заинтересованы, чтобы специалисты по инфобезопасности были на связи полный рабочий день, поэтому в большинстве своём компании хотят принять специалистов на полную ставку (95 % вакансий). В каждой третьей вакансии (30 %) предусмотрен удаленный формат работы, а в 5 % сменный график. Также для работодателей важно, чтобы у кандидатов был опыт работы по профессии: в 54 % вакансий требуется опыт до 3 лет, 39 % - до 6 лет, – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.

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#интернет #интернет #работа

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Нет интернета - нет атак. )

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Тапик тянуть будешь

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