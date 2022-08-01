В налоговых органах будет двухуровневая система управления

В Приамурье в налоговых органах с 31 октября 2022 года будет двухуровневая система управления, сообщает пресс-служба регионального управления ФНС.

С этого момента управление ФНС Амурской области будет исполнять задачи, функции, обязанности и другие вопросы деятельности межрайонных налоговых инспекций. Все налогоплательщики будут состоять на учёте в региональном ведомстве. При этом на месте бывших инспекций будут обособленные подразделения, где сотрудники будут продолжать весь перечень услуг.

Уточняется, что реорганизация должна повысить качество налогового администрирования и улучшить условия предоставления услуг.