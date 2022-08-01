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сегодня, 11:32 2

В налоговых органах будет двухуровневая система управления

Нововведение начнёт действовать с 31 октября 2022 года

В налоговых органах будет двухуровневая система управления
Фото: Амур.инфо

В Приамурье в налоговых органах с 31 октября 2022 года будет двухуровневая система управления, сообщает пресс-служба регионального управления ФНС.

С этого момента управление ФНС Амурской области будет исполнять задачи, функции, обязанности и другие вопросы деятельности межрайонных налоговых инспекций. Все налогоплательщики будут состоять на учёте в региональном ведомстве. При этом на месте бывших инспекций будут обособленные подразделения, где сотрудники будут продолжать весь перечень услуг.

Уточняется, что реорганизация должна повысить качество налогового администрирования и улучшить условия предоставления услуг.

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#налоги #экономика

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Как это знакомо! Людей посокращают, их работу переложат на оставшихся, зарплату повысят только руководителям...

    "А воз и ныне там!" (И.Крылов)

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Чего вы еще ожидали от главного мытаря

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