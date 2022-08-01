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сегодня, 11:12 3

Василий Орлов посетил мусороперерабатывающий комплекс

Губернатор отметил важность таких предприятий для региона

Василий Орлов посетил мусороперерабатывающий комплекс
Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В ходе рабочей поездки глава области проинспектировал предприятия, ответственные за переработку отходов и вторсырья. Предприятие «РЕ-ФОРМА» открыто при поддержке нефтегазохимической компании СИБУР. Оно перерабатывает пластиковые пакеты и полиэтиленовую плёнку в элементы благоустройства. Завод «БлагЭко» – комплексный переработчик мусора и отходов, способный закрыть вопрос с утилизацией бытовых отходов сразу в нескольких муниципальных округах.

Осмотрев предприятие «РЕ-ФОРМА», Василий Орлов поручил профильным ведомствам изучить вопрос широкого использования продукции завода при благоустройстве на территории муниципалитетов.

Мусороперерабатывающий комплекс «БлагЭко» готов к эксплуатации после ряда корректировок технологии и дополнительных исследований, вызванных изменением законодательства уже после постройки завода. Сейчас актуален вопрос запуска этого производства – сначала он заработает в тестовом режиме, после чего будет выведен на полную мощность.

Фото в публикации: пресс-служба правительства Амурской области

— Завод может перерабатывать 40 тысяч тонн мусора в год при восьмичасовой рабочей смене. На территории кластера № 4, который включает Благовещенск, Благовещенский и Тамбовский районы, а также Ивановский муниципальный округ, количество образовывающихся отходов достигает 115 тысяч тонн в год. При работе завода в три смены он сможет закрыть переработку всего объема мусора, – сообщил Василий Офицеров, директор ГБУ «Экология».

Фото в публикации: пресс-служба правительства Амурской области

Также на базе завода «БлагЭко» планируется создать комплекс по переработке резиновых покрышек.

— Такие предприятия будем поддерживать и развивать. Рациональное обращение с отходами и современные технологии дают хороший мультипликативный эффект: это и забота об экологии, и воспитание грамотного потребления, производство удобных, долговечных элементов благоустройства, которые сейчас особенно необходимы, – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #производство #технологии #экология #экономика

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    "ВАСИЛИЙ ОРЛОВ ПОСЕТИЛ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

    Губернатор отметил важность таких предприятий для региона"

    А в чём важность-то? Стоит себе, не работает, место занимает...

  • мыжго

    мыжго
    5 часов назад

    Это какая по счету попытка запустить мусороперерабатывающий завод? Помниться амур.инфо еще году так в 2009 сообщали, что вот-вот запустят.

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Главное под газовики проснуться, и так уже область матросят все кому ни лень, с тремя ГЭС, и ценой и тарифами на электроэнергию и жкх

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