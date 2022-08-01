Комиссии проверяют готовность амурских школ и детсадов к новому учебному году

С конца июля специальная комиссия начала оценивать готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Как рассказали в региональном министерстве образования, проверка ждёт 475 образовательных организаций Приамурья.

В состав проверяющих входят представители министерства образования и науки Амурской области, территориальных администраций, надзорных органов. Посещая школы, детские сады, колледжи и учреждения допобразования, члены комиссии проверяют состояние учебных и жилых помещений, спортивных залов и игровых площадок, оснащение медицинских пунктов и пищеблоков. Особое внимание сосредоточено на обеспечении безопасных условий.

В этом году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из областного бюджета направлено более одного миллиарда рублей. Выделенные средства предусмотрены на капитальный и косметический ремонты строений, замену пожарной сигнализации, окон, дверей, обновление коммуникаций, благоустройство территорий и прочее.

В этом учебном году в амурских школах будет сформировано 516 первых классов. По предварительным данным, в День знаний первый звонок прозвенит для 9 850 первоклассников. Всего с начала нового учебного года осваивать школьную программу в 294 образовательных организациях будут около 100 тысяч учащихся.