Пенсии россиян будут перерасчитаны автоматически

По данным ПФР, около десяти миллионов пенсионеров коснется ежегодный автоматический перерасчет пенсий в России первого августа.

— С первого августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно, – сообщает ПФР.

Но на автоматический перерасчет имеют право лишь те, кто получает страховую пенсию по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд.

При перерасчёте будут учитываться год выхода на пенсию и зарплата работающего пенсионера в 2021 году, с учётом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты, на основании чего и будет начисляться прибавка.