Пенсии россиян будут перерасчитаны автоматически
Кому не нужно писать заявление в ПФР
По данным ПФР, около десяти миллионов пенсионеров коснется ежегодный автоматический перерасчет пенсий в России первого августа.
— С первого августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно, – сообщает ПФР.
Но на автоматический перерасчет имеют право лишь те, кто получает страховую пенсию по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд.
При перерасчёте будут учитываться год выхода на пенсию и зарплата работающего пенсионера в 2021 году, с учётом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты, на основании чего и будет начисляться прибавка.
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