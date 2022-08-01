В Амурской области юный велосипедист попал под колёса легковушки

В субботу, 30 июля, в 19 часов в дежурную часть Благовещенска поступило сообщение о том, что в селе Белогорье велосипедист 2011 года рождения, выезжая с прилегающей к дому территории на проезжую часть, попал под колёса автомобиля Toyota Corona Premio. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, в результате происшествия 11-летний велосипедист был травмирован.

С наступлением тепла на территории Благовещенска зарегистрировано уже девять ДТП с участием детей-велосипедистов, которые происходили преимущественно по собственной неосторожности самих детей. Во всех случаях на детях отсутствовала защитная амуниция – велошлем, налокотники, наколенники и защитные перчатки.

— В летнее время дети не посещают образовательные учреждения, в которых педагоги ежедневно проводят пятиминутки безопасности, тем самым напоминая детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. А так как с наступлением каникул дети много времени проводят на улице, в парках и другим местах массового скопления и притяжения детей, то родителям необходимо проводить данную работу дома и как можно чаще разъяснять детям причины, а главное последствия нарушения ПДД. А последствия могут быть очень печальными, – пояснила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Благовещенска капитан полиции Ирина Самарина.

В сравнении 2021 годом количество ДТП с участием велотранспорта увеличилось на 47 %, и почти в два раза увеличилось число ДТП с участием детей-велосипедистов. В связи с этим с первого по восьмое августа на территории Благовещенска и Благовещенского района будет проведено профилактическое мероприятие «Велосипедист». Главной целью мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в том числе юных, а также пресечение административных правонарушений с их стороны.