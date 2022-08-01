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сегодня, 08:53 1

В Амурской области «заминировали» суды

Сотрудников учреждений попросили покинуть здания

В Амурской области «заминировали» суды
Фото: pixabay.com

Обновлено: 09:05

Как стало известно Амур.инфо из заслуживающих доверия источников, в Приамурье «заминировали» несколько судов.

В Благовещенский районный суд и суд в Свободном поступили сообщения о якобы заложенных в здании взрывных устройствах.

Здания судов проверяют правоохранители. Персонал учреждений ждёт на улице, в здания пока заходить нельзя.

Новость обновлена

Как сообщили в пресс-службе областного суда, сообщения оказались ложными. Помещения судов проверили специалисты, в том числе кинологи с собаками. Суды уже работают в нормальном режиме.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Поймают, не поймают..?

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