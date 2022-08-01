В Амурской области «заминировали» суды
Сотрудников учреждений попросили покинуть здания
Обновлено: 09:05
Как стало известно Амур.инфо из заслуживающих доверия источников, в Приамурье «заминировали» несколько судов.
В Благовещенский районный суд и суд в Свободном поступили сообщения о якобы заложенных в здании взрывных устройствах.
Здания судов проверяют правоохранители. Персонал учреждений ждёт на улице, в здания пока заходить нельзя.
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Как сообщили в пресс-службе областного суда, сообщения оказались ложными. Помещения судов проверили специалисты, в том числе кинологи с собаками. Суды уже работают в нормальном режиме.
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