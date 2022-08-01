В России вводят штраф за грязные номера

В конце июня Центробанк анонсировал грядущее расширение коридора базового тарифа ОСАГО на 26 %. Повышение стоимости полисов станет рекордным за всю историю «автогражданки». Общественное обсуждение проекта закончилось 28 июня, а в августе новые тарифы уже должны вступить в законную силу. Для легковых автомобилей базовая ставка ОСАГО будет лежать в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. Тарифный коридор расширят и для других видов транспорта: на 17,8 %, для такси, грузовиков и транспорта оперативных служб, на 21 % для мотоциклов и мопедов, 15 % для автобусов.

Центробанк повышает региональные коэффициенты «автогражданки» в среднем на 6 %. В Банке России заявили, что нововведения позволят страховщикам точнее оценивать риски автовладельцев в условиях повышения цен на запчасти.

Еще одно новшество коснется камер на дорогах. ГИБДД проводит эксперимент по внедрению систем видеофиксации, которые встроены в светосигнальные балки (стробоскопы) патрульных автомобилей. По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, тестирование системы пройдет в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Эти камеры следят за транспортным потоком на 360° вокруг автомобиля и способны выявлять нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости и выезд на выделенные полосы, а также обнаруживать разыскиваемые автомобили. Система обладает подключением к информационным ресурсам МВД и информирует автоинспектора о нарушениях.

Впрочем, на основе данных с таких камер сотрудники ГИБДД пока не будут оформлять протоколы о нарушениях, но смогут задерживать находящихся в розыске лиц, а также находить угнанные автомобили.

У российских автомобилистов остался месяц, чтобы привыкнуть к новым правилам организации движения на платных автодорогах – за нечитаемые госномера водителей будут штрафовать.

Новые правила введут в конце августа. Тогда же вступят в силу законодательные изменения, связанные с введением на платных трассах безбарьерных систем взимания платы под названием «свободный поток». Выезжая на платную дорогу без остановки у шлагбаума автомобилистам будет запрещено двигаться на машине с нечитаемыми, скрытыми или видоизмененными номерами. Минимальный штраф составит 500 рублей, согласно статье 12.2 КоАП РФ.

После фиксации транспортного средства камерами со счета автомобилиста будет сниматься сумма за проезд. Если денег на счету не окажется, водителю дадут пять суток для погашения долга. Также в новых правилах закреплено, что оператор вправе не пропускать через пункт взимания платы пользователей, не оплачивающих проезд или имеющих просроченную задолженность по оплате.

«Тревожные кнопки» в авто снова становятся актуальными. Напомним, что в мае этого года правительство продлило автопроизводителям отсрочку по обязательной установке на все выпускаемые автомобили блока экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС». Послабление сделали из-за дефицита электронных чипов в составе «Эры».

Согласно постановлению № 855 от 12 мая, выпуск транспортных средств в России без «тревожной кнопки» был разрешен до первого августа нынешнего года, а срок дооснащения (для которого придется устраивать отзывную кампанию) отложен до первого февраля 2023 года.

Ещё одно нововведение коснётся такси. Правительство собирается усилить контроль над такси и агрегаторами, предусмотрен ряд ограничений. В частности, шоферы не смогут работать в такси, пока не пройдет год со дня окончания срока лишения водительских прав. За период, предшествующий дню перевозки, водителю нельзя иметь более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД. В проекте закона прописываются требования к внешнему виду такси. Также в нем говорится, что машины должны оснащаться устройством контроля за вниманием, усталостью и сонливостью водителя. Власти требуют от служб заказа такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Согласно документу, разрешение на работу в такси смогут получить самозанятые физлица, если они заключат договор со службой заказа легкового такси. Госдума приняла законопроект в первом чтении пятого июля этого года. Поправки к законопроекту рассмотрят третьего августа, после чего состоятся окончательные чтения документа.