Стас Пьеха пожаловался на сложности с сыном

Стас Пьеха и его бывшая жена Наталья Горчакова вместе воспитывают сына Петра. После развода экс-возлюбленные живут в разных городах.

Как пишет 7days.ru, модель вместе с сыном обосновалась в городе Пушкино, где по мнению родителей, есть все для спокойной и размеренной жизни с ребенком. Стас остался в Москве, где продолжает строить карьеру.

7days.ru, ссылаясь на Мосленту.ру, отмечает, что именно работа не позволяет певцу видеться с Петром так часто, как ему хочется. Из-за этого артист сильно переживает. Певца беспокоит, что у него нет возможности в полной мере заниматься воспитанием мальчика.

— Я, наверное, так себе отец. Мы с сыном живем в разных городах и видимся не так часто, как хотелось бы. Что касается финансовых обязательств, то их я исполняю от и до. А если уж говорить о вопросах воспитания, то с этим у меня пока трудно, – признался Пьеха.

К слову, Стаса не было рядом с сыном, когда ему делали операцию в начале июля. В ранку на пальце попала инфекция, и врачи настояли на хирургическом вмешательстве. Все это время с Петей была его мама. Наталья отметила, что гордится сыном за то, что он оказался мужественным и сильным.

— Я в очередной раз не взяла в расчет, что мой ребенок смелее и отважнее. Быструю «заморозку» пальцев он перенес вполне спокойно и остальных манипуляций особо не заметил, – делилась тогда Наталья. К счастью, сейчас с ребенком все в порядке.