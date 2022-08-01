Гонорар Аллегровой в 12 миллионов рублей активно обсуждают в СМИ
Сумму за 50 минут сольного выступления звезды прокомментировал светский журналист
Как пишут «Аргументы Недели», ссылаясь на teleprogramma.pro, светский журналист Феликс Грозданов раскритиковал знаменитую певицу за высокую стоимость выступления, назвав ее «ужасающе большой суммой».
Он прокомментировал ценник в 12 миллионов рублей за 50-минутное выступление исполнительницы любимых хитов про младшего лейтенанта и императрицу. По мнению журналиста, Аллегрова оторвана от реальности: она не представляет, сколько зарабатывают врачи, шахтёры и другие представители социально значимых профессий.
Грозданов отметил, что даже народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России Алла Пугачева не просила таких денег за выступление, хоть и была «по степени таланта выше».
Кроме того, он добавил, что запросы Аллегровой разозлили и обеспеченных людей: по его информации, многие олигархи объявили артистке «бойкот».
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