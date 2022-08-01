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сегодня, 13:33 1

Гонорар Аллегровой в 12 миллионов рублей активно обсуждают в СМИ

Сумму за 50 минут сольного выступления звезды прокомментировал светский журналист

Гонорар Аллегровой в 12 миллионов рублей активно обсуждают в СМИ
Фото: РИА

Как пишут «Аргументы Недели», ссылаясь на teleprogramma.pro, светский журналист Феликс Грозданов раскритиковал знаменитую певицу за высокую стоимость выступления, назвав ее «ужасающе большой суммой».

Он прокомментировал ценник в 12 миллионов рублей за 50-минутное выступление исполнительницы любимых хитов про младшего лейтенанта и императрицу. По мнению журналиста, Аллегрова оторвана от реальности: она не представляет, сколько зарабатывают врачи, шахтёры и другие представители социально значимых профессий.

Грозданов отметил, что даже народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России Алла Пугачева не просила таких денег за выступление, хоть и была «по степени таланта выше».

Кроме того, он добавил, что запросы Аллегровой разозлили и обеспеченных людей: по его информации, многие олигархи объявили артистке «бойкот».

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Зависть - плохое чувство. Если кто-то платит Аллегровой такой гонорар, значит считает, что она его заслуживает. А Аллочка уже давно не та, кого народ хотел бы видеть на своих праздниках.

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