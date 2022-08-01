Гонорар Аллегровой в 12 миллионов рублей активно обсуждают в СМИ

Он прокомментировал ценник в 12 миллионов рублей за 50-минутное выступление исполнительницы любимых хитов про младшего лейтенанта и императрицу. По мнению журналиста, Аллегрова оторвана от реальности: она не представляет, сколько зарабатывают врачи, шахтёры и другие представители социально значимых профессий.

Грозданов отметил, что даже народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России Алла Пугачева не просила таких денег за выступление, хоть и была «по степени таланта выше».

Кроме того, он добавил, что запросы Аллегровой разозлили и обеспеченных людей: по его информации, многие олигархи объявили артистке «бойкот».