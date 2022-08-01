Тимати выкупил сеть кофеен Starbucks в России

— Теперь официально: все активы сети СБ (Starbucks - прим. ТАСС) приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством, – написал рэпер в соцсетях. Музыкант отметил, что проводить масштабный ребрендинг не планируется.

Тимати призвал россиян принять участие в разработке дизайна названия сети кофеен и ее логотипа.

До сентября сеть известных кофеен в России получит новое имя. Окончательное решение о том, каким будет оно будет и как будет выглядеть логотип сети, еще не принято.

— Идут жаркие споры по названию и логотипу, – поделился в соцсетях совладелец сети Starbucks, ресторатор Антон Пинский.

Ранее стало известно, что Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в РФ с правом занять порядка 90 помещений сети и разместить в них альтернативный ей общепит без использования данного бренда. При этом около двух тысяч сотрудников американской сети в России сохранят свои рабочие места, сообщил ТАСС источник в ресторанном бизнесе.

Восьмого марта американская сеть кофеен Starbucks заявила, что временно приостанавливает всю деловую активность, включая поставки продукции на территории РФ, в связи с событиями вокруг Украины. 23 мая компания заявила о решении уйти с российского рынка. Сеть кофеен заверила, что продолжит оказывать поддержку сотрудникам в России, включающую зарплату за шесть месяцев и помощь в новом трудоустройстве.

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году.