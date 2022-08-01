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сегодня, 11:32 2

Бузова в бикини шокировала фанатов неуклюжими позами

Звезда наслаждается отдыхом в Сочи, записывая откровенные видео на яхте

Бузова в бикини шокировала фанатов неуклюжими позами
Фото: popcornnews.ru

Как пишет 7days.ru, Ольга Бузова отдыхает в Сочи. Звезда отправилась на морскую прогулку на роскошной яхте. Для отдыха на воде певица выбрала откровенное бикини, в котором поклонники легко могли разглядеть все прелести ее фигуры. Но все же большинство фанатов сошлось во мнении, что пляжный наряд и поведение знаменитости – совсем неуместны.

Она неестественно передвигалась и пошатывалась на палубе, отчего поклонники сделали вывод, что звезда находится в нетрезвом состоянии.

«Какой кошмар! Пора завязывать, Оля!», «Опять пьяненькая?!», «Вторая Волочкова получается», «Это просто позор какой-то!», «Оля, срочно замуж! Ты неправильно привлекаешь к себе внимание, все мужики разбегутся», – высказались фанаты.

Они также добавили, что в последнее время в социальных сетях звезды все больше откровенных снимков и видео, которые, по мнению пользователей, просто «кричат» об одиночестве певицы. Однако сама Ольга все время уверяет, что совершенно счастлива. Артистка активно строит карьеру: ведет реалити-шоу, организует концерты, записывает песни и даже играет в театре. Хотя с театром у Бузовой случился скандал.

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Гехман уволил звезду из постановки «Чудесный грузин», а сам спектакль отметил. Поклонники певицы, которые заранее купили билеты, были возмущены, однако Гехман заявил, что постановка не окупилась. Ольга резко отреагировала на эти заявления, высказавшись, что без нее постановка и вовсе не имеет смысла, так как аншлаг театру обеспечили ее фанаты.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    5 часов назад

    Новость сделала мой день счастливым. Жгите исчо.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    "поклонники легко могли разглядеть все прелести ее фигуры"

    И много там прелестей? О_О

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