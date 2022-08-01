Бузова в бикини шокировала фанатов неуклюжими позами

Она неестественно передвигалась и пошатывалась на палубе, отчего поклонники сделали вывод, что звезда находится в нетрезвом состоянии.

«Какой кошмар! Пора завязывать, Оля!», «Опять пьяненькая?!», «Вторая Волочкова получается», «Это просто позор какой-то!», «Оля, срочно замуж! Ты неправильно привлекаешь к себе внимание, все мужики разбегутся», – высказались фанаты.

Они также добавили, что в последнее время в социальных сетях звезды все больше откровенных снимков и видео, которые, по мнению пользователей, просто «кричат» об одиночестве певицы. Однако сама Ольга все время уверяет, что совершенно счастлива. Артистка активно строит карьеру: ведет реалити-шоу, организует концерты, записывает песни и даже играет в театре. Хотя с театром у Бузовой случился скандал.

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Гехман уволил звезду из постановки «Чудесный грузин», а сам спектакль отметил. Поклонники певицы, которые заранее купили билеты, были возмущены, однако Гехман заявил, что постановка не окупилась. Ольга резко отреагировала на эти заявления, высказавшись, что без нее постановка и вовсе не имеет смысла, так как аншлаг театру обеспечили ее фанаты.