Бывший муж Дженнифер Лопес не верит в долгосрочность ее нового союза

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала настоящим событием в мире шоубиза. Но вот бывший муж Дженнифер не считает, что этот брак будет длится долго.

Как сообщает таблоид peopletalk, Охани Ноа – первый муж актрисы – был официантом, когда они только познакомились. Судьбоносная встреча произошла в ресторане Майами, где он работал. В это время Джей Ло начинала свою актерскую карьеру, причем, довольно успешно. Но это не помешало девушке влюбиться и даже выйти замуж за Охани. Однако брак продлился недолго — спустя год пара рассталась.

В интервью Daily Mail Охани Ноа признался, не стоит думать, что брак Дженнифер и Бена продлится долго.

— Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не уверен, что этот брак продлится долго, – сказал экс-возлюбленный знаменитости. – Джен нравится влюбляться, поэтому она была помолвлена шесть раз. Бен – муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она говорила мне, что я любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в нашу первую брачную ночь, Дженнифер сказала, что мы вместе навсегда.

Стоит отметить, после развода звезда сохранила экс-супругу должность администратора ее ресторана, однако потом все же решила найти ему замену. Джей Ло даже пришлось подать иск против своего мужа в суд, а все из-за книги, где автор хотел рассказать подробности их семейной жизни. В итоге в апреле 2007 года суд вынес решение в пользу Лопес, обязав ее бывшего супруга выплатить 200 тысяч долларов в качестве моральной компенсации и еще 345 тысяч долларов на покрытие судебных издержек.