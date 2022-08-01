Из-за национального праздника в Китае не будут работать некоторые таможенные пункты

Генеральное консульство Российской Федерации в Харбине сообщило о том, что в связи с празднованием КНР 95-летней годовщины Народно-освободительной армии Китая, первого августа не будет работать пункт пропуска Краскино – Хуньчунь. Амур.инфо обратилось в региональное минэкономразвития и внешних связей, чтобы узнать, коснётся ли это амурских пунктов пропуска между Россией и Китаем.

— Наши китайские коллеги информацию о приостановлении движения через речные пункты пропуска, расположенные в Амурской области, а также по международному автомобильному мосту «Благовещенск – Хэйхэ» не подтвердили, переходы будут работать в обычном режиме, – сообщили в пресс-службе минэкономразвития Амурской области. – Актуальная информация публикуется на сайте Росгранстроя, а также на сайте и в телеграм-канале "Мост Амур".

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Юлия Медведева