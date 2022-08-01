Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:22 0

Из-за национального праздника в Китае не будут работать некоторые таможенные пункты

Коснётся ли это Амурской области, узнало Амур.инфо

Из-за национального праздника в Китае не будут работать некоторые таможенные пункты
Фото: Амур.инфо

Генеральное консульство Российской Федерации в Харбине сообщило о том, что в связи с празднованием КНР 95-летней годовщины Народно-освободительной армии Китая, первого августа не будет работать пункт пропуска Краскино – Хуньчунь. Амур.инфо обратилось в региональное минэкономразвития и внешних связей, чтобы узнать, коснётся ли это амурских пунктов пропуска между Россией и Китаем.

— Наши китайские коллеги информацию о приостановлении движения через речные пункты пропуска, расположенные в Амурской области, а также по международному автомобильному мосту «Благовещенск – Хэйхэ» не подтвердили, переходы будут работать в обычном режиме, – сообщили в пресс-службе минэкономразвития Амурской области. – Актуальная информация публикуется на сайте Росгранстроя, а также на сайте и в телеграм-канале "Мост Амур".

Просмотров всего: 680

#Китай #таможня

распечатать


Экономика

По мосту Благовещенск – Хэйхэ разрешили перевозить технику «своим ходом»
Экономика 7

Первый груз продовольственных товаров привезли из Китая в Благовещенск по новому мосту
Происшествия

Благовещенские таможенники изъяли три тонны дикоросов
Происшествия 1

В Амурской области возбуждено уголовное дело о контрабанде пушнины
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь