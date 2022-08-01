В России с первого августа расширятся возможности Госуслуг

В России с первого августа произойдет ряд изменений в законодательстве, в том числе, упростится процедура получения статуса самозанятого, расширятся возможности портала Госуслуг, а Сбербанк впервые поднимет стоимость услуг уведомления об операциях.

Налоговая тайна

С первого августа у налоговых органов появится право предоставлять третьим лицам данные о налогоплательщике. Теперь это не будет считаться разглашением налоговой тайны, если все будет сделано с согласия гражданина. Согласие можно дать в отношении всех сведений или их части, направив в инспекцию соответствующий документ в электронном виде.

Самозанятость

С первого августа зарегистрироваться в качестве самозанятого лица можно через сайт госуслуг. Также расширяется круг лиц, которые могут оформить статус самозанятого. Помимо граждан России и других стран, входящих в ЕАЭС, такое право теперь есть у жителей Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

Госуслуги

С первого августа в личный кабинет на портале госуслуг начнут приходить уведомления об оформлении и выдаче паспортов и загранпаспортов, о записи на прием к врачу в федеральную клинику и другая информация.

Сбербанк

Сбербанк с первого августа впервые за 20 лет повышает стоимость уведомлений об операциях на десять рублей. Теперь в зависимости от типа карты она может варьироваться от 40 до 70 рублей в месяц. Для кредитных и некоторых премиальных карт услуга останется бесплатной, сообщает Lenta.ru.