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В работе Приморского океанариума нашли множество нарушений

Но популярное у туристов место закрывать не стали

В работе Приморского океанариума нашли множество нарушений
Фото: Приморский океанариум

Дельфинарий Приморского океанариума возобновляет работу, несмотря на проблемы с коллективом и итоги совместной проверки Амурской бассейновой прокуратуры, Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Накануне пресс-служба Амурской бассейновой прокуратуры сообщила, что в связи с имеющейся информацией о нарушениях условий содержания морских млекопитающих, организована комплексная проверка с привлечением профильных ведомств и специалистов.

В свою очередь пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что по итогам проверки океанариума выявлены нарушения условий изолированного содержания животных: отсутствие техобслуживания бассейнов, отсутствие их чистки и ремонта внутренних покрытий, следы ржавчины, острые края металлоконструкций.

Помимо технических причин, мероприятия океанариума время от времени отменяются из-за естественного жизненного цикла животных, в частности Амур.инфо ранее сообщало о том, что один из моржей не может участвовать в представлении, после чего администрации пришлось оформить возврат денег за уже проданные билеты.

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#Дальний Восток #животные #жизнь #закон #природа #происшествия #экология

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